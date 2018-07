Coreia do Norte empata em amistoso com a Grécia

Adversário de estreia do Brasil na Copa do Mundo da África do Sul, a Coreia do Norte mostrou que pode ser um adversário perigoso para a seleção brasileira. Em amistoso realizado na cidade de Altach, na Áustria, os norte-coreanos empataram em 2 a 2 com a Grécia.

Veja também:

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

Após sair atrás do marcador por duas vezes, a Coreia do Norte buscou o empate. Já aos três minutos, Katsouranis, em uma cobrança de falta ensaiada, abriu o placar, dando a impressão de que os gregos venceriam facilmente a partida.

Entretanto, na metade do primeiro tempo, Jong fez um belo gol, em uma excelente finalização de fora da área. A segunda parte do jogo foi uma repetição da etapa inicial. Aos cinco minutos, Charisteas voltou a colocar a Grécia na frente. Quando os gregos ainda comemoravam, Jong anotou o seu segundo gol no confronto, deixando tudo igual.

O próximo amistoso da Coreia do Norte seria no sábado contra a Honduras. Porém, a Federação Hondurenha de Futebol anunciou nesta terça-feira que a partida não será realizada, pois as duas seleções não entraram em um acordo.

Mais amistosos:

Nigéria e Camarões empatam seus jogos