Coreia do Sul bate Austrália em amistoso e China vence na reestreia de Lippi

Em amistoso disputado nesta sexta-feira em Busan, a seleção da Coreia do Sul fez valer o fator casa e derrotou a Austrália por 1 a 0, com gol de Hwang Ui-Jo, aos 31 minutos do segundo tempo.

O jogador do japonês Gamba Osaka iniciou a partida entre os reservas, sendo acionado na etapa final pelo técnico português Paulo Bento. E marcou o seu gol ao receber cruzamento, dominar a bola e bater para as redes, superando o goleiro Andrew Redmayne.

Já em vantagem, a Coreia do Sul quase ampliou a sua vantagem no fim, com o atacante Son Heung-Min, sua principal estrela e que disputou o primeiro jogo após a derrota pelo Tottenham na decisão da Liga dos Campeões da Europa contra o Liverpool no sábado passado. Mas, aos 37 minutos, ele parou no goleiro adversário.

A Austrália, assim, acabou sendo derrotada, mesmo após fazer um primeiro tempo, em que finalizou quatro vezes, tendo, inclusive, acertado a trave em cabeceio do atacante Mitch Duke após cobrança de escanteio.

Esta foi a terceira vitória consecutiva da Coreia do Sul, que agora vai se preparar para encarar o Irã, na próxima terça-feira, em amistoso agendado para Seul.

LIPPI REESTREIA COM VITÓRIA

Na reestreia do técnico italiano Marcello Lippi à frente da seleção chinesa, a equipe superou as Filipinas por 2 a 0, em amistoso realizado em Guangzou. Os gols da partida foram marcados por Wu Xi, aos 11 minutos do primeiro tempo, e Zhang Xizhe, aos nove minutos da etapa final. Novamente em Guangzou, os chineses voltarão a jogar na terça-feira, desta vez em amistoso contra o Tajiquistão.