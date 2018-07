Coreia do Sul bate sauditas em preparação para a Copa da Ásia

O ano mal começou e as seleções de dois continentes já se preparam visando duas competições importantes: a Copa da Ásia e a Copa das Nações Africanas. Neste domingo, quatro amistosos envolveram equipes que vão participar de um destes torneios, com destaque para a vitória da Coreia do Sul sobre a Arábia Saudita, por 2 a 0, em Parramatta.

Osama Hawsawi abriu o placar com um gol contra e Young-Cheol Cho, já no finalzinho, fez o segundo gol da Coreia do Sul. A equipe estreia sábado na Copa da Ásia, contra Omã, em Camberra. A Austrália, dona da casa, também está no Grupo A. Já a Arábia Saudita terá pela frente as comunistas China e Coreia do Norte, no Grupo B. Cada chave tem quatro times.

O Grupo C tem três emirados: Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos, além do Irã. Neste domingo, o Bahrein ganhou da Jordânia por 1 a 0. Já o Irã fez clássico contra o Iraque e ganhou por 1 a 0. Os iraquianos jogam no Grupo D contra Japão, Jordânia e Palestina.

Já na preparação para a Copa Africana, que começa dia 17 em Guiné Equatorial, a África do Sul ganhou da Zâmbia por 1 a 0 em Johanesburgo. Phala fez o único gol da partida. A Fifa programa mais oito amistosos até o torneio. Para a Copa da Ásia, o único teste previsto é China x Omã, nesta segunda-feira.