Coreia do Sul corta quatro jogadores da lista de pré-convocados

Os zagueiros Kang Min-soo, Hwang Jae-won e Cho Won-hee, e o meia Kim Chi-woo, que atuam no futebol coreano, foram dispensados um dia após a vitória em amistoso sobre o Equador (2 a 0).

Com isso, a equipe passou a contar com 26 jogadores, e terá que fazer mais três cortes até o dia 1º de junho, quando terá seu elenco inscrito no torneio.

Antes de estrear na Copa, os sul-coreanos farão amistosos contra Japão (24 de maio), Belarus (30 de maio) e Espanha (3 de junho).

No Mundial, a equipe está no grupo B, junto com Grécia, Nigéria e a cabeça-de-chave Argentina.

Confira a lista de pré-convocados pela seleção da Coreia do Sul:

Goleiros: Lee Woon-jae (Suwon-COR), Kim Young-kwang (Ulsan-COR) e Jung Sung-ryong (Seongnam-COR).

Defensores: Kwak Tae-hwi (Kyoto-JAP), Kim Dong-jin (Ulsan-COR), Kim Hyung-il (Pohang-COR), Oh Beom-seok (Ulsan-COR), Lee Young-pyo (Al Hilal-ARA), Lee Jung-soo (Kashima Antlers-JAP), Hwang Jae-won (Pohang-COR), Cha Doo-ri (Freiburg-ALE) e Cho Yong-hyung (Jeju-COR)

Meias: Koo Ja-cheol (Jeju-COR), Ki Sung-yong (Celtic-ESC), Kim Bo-kyung (Oita-JAP), Kim Nam-il (Tom Tomsk-RUS), Shin Hung-min (Pohang-COR), Kim Jae-sung (Pohang-COR), Kim Jung-woo (Gwangju-COR), Lee Chung-yong (Bolton-ING) e Park Ji-sung (Manchester United-ING).

Atacantes: Park Ju-young (Monaco-FRA), Ahn Jung-hwan (Dalian Shide-CHN), Lee Seung-ryul (FC Seoul-COR), Yeom Ki-hun (Suwon-COR), Lee Keun-ho (Jubilo IwataJAP), Lee Dong-guk (Jeonbuk-COR).