Coreia do Sul define lista final de convocados à Copa A Coreia do Sul divulgou no fim da noite desta segunda-feira a lista final de 23 convocados à Copa do Mundo. Obedecendo o prazo máximo da Fifa, já que é manhã de terça em Seul, o treinador Huh Jung-moo anunciou o corte de três jogadores dos 26 com os quais vinha trabalhando. Além disso, também fez uma substituição por lesão.