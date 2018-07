Coreia do Sul derrota Omã na estreia na Copa da Ásia, em Camberra

Considerada uma das candidatas ao título da Copa da Ásia, a Coreia do Sul abriu a sua participação no torneio com uma vitória, mesmo que magra. Em Camberra, na Austrália, os sul-coreanos derrotaram Omã por 1 a 0, na partida que encerrou a primeira rodada do Grupo A do torneio continental.

O único gol do jogo saiu aos 46 minutos do primeiro tempo e foi marcado por Cho Cho Young-Cheol, aproveitando rebote dado pelo goleiro Ali Al-Habsi. Assim, a Coreia do Sul chegou aos mesmo três pontos da Austrália, que na abertura da Copa da Ásia goleou o Kuwait por 4 a 1 e lidera o Grupo A por ter saldo de gols melhor. A segunda rodada da chave será disputada na próxima terça-feira com as partidas Kuwait x Coreia do Sul, em Camberra, e Omã x Austrália, em Sydney.