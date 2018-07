Coreia do Sul e Austrália vão duelar na Copa da Ásia

A seleção do Catar, que vai sediar a Copa da Ásia, está no Grupo A e vai enfrentar China, Kuwait e Usbequistão na primeira fase do torneio. Campeã em 2007, a seleção do Iraque está no Grupo D e vai duelar com Irã, Coreia do Norte, adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, e Emirados Árabes. Já o Grupo B será disputado por Japão, Arábia Saudita, Síria e Jordânia.

A Copa da Ásia será disputada entre os dias 7 e 29 de janeiro de 2011 no Catar e terá um total de 32 partidas. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às quartas de final, quando o torneio começará a ser disputado no sistema de mata-mata, em jogos únicos.