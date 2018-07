Coreia do Sul e Austrália vencem nas Eliminatórias; Japão só empata em casa

Diante de um adversário claramente inferior, o Japão esbarrou na falta de criatividade e não passou de um 0 a 0. E o país atuou com aquilo que tem de melhor, incluindo alguns de seus principais destaques, como os meias Honda e Kagawa. Ainda assim, Cingapura conseguiu brecar os donos da casa para celebrar mais um ponto.

Desta forma, o Japão larga mal no Grupo E das Eliminatórias, somente na quarta colocação, uma vez que tem apenas uma partida. Cingapura lidera a chave, com quatro pontos, seguida por Síria, que folgou na rodada, e Afeganistão, que derrotou o Camboja por 1 a 0, ambos com três pontos.

Já australianos e sul-coreanos, respectivamente atuais campeões e vices continentais, tiveram dificuldades, mas venceram na estreia. A Austrália contou com os gols de Jedinak e Oar para vencer o Quirguistão por 2 a 1. Baymatov descontou já nos acréscimos.

O resultado levou a Austrália a três pontos, na liderança do Grupo B, ao lado da Jordânia, que folgou na rodada, e justamente do Quirguistão. Bangladesh e Tajiquistão ficaram no empate por 1 a 1 e somaram o primeiro ponto nas Eliminatórias.

Já a Coreia do Sul bateu Mianmar por 2 a 0 com os gols de Jae-Sung Lee e Heung-Min Son e chegou aos três pontos, também na liderança ao lado de Kuwait, que folgou na rodada, e Líbano, que derrotou Laos por 2 a 0. Mianmar e Laos dividem a lanterna com um ponto cada.

OUTROS RESULTADOS - Quem estreou com facilidade nesta terça foi a China, que atropelou o Butão por 6 a 0, fora de casa, e está na segunda posição do Grupo C, atrás somente de Hong Kong, que passou por 2 a 0 pelas Maldivas e tem seis pontos. Também por 6 a 0, a Palestina atropelou a Malásia fora de casa pelo Grupo A, enquanto os Emirados Árabes Unidos bateram o Timor Leste por 1 a 0.

Pela chave D, o Irã não passou de um empate por 1 a 1 na estreia contra o Turcomenistão, enquanto Guam derrotou a Índia por 2 a 1. No único jogo do dia do Grupo F, a Tailândia derrotou Taiwan por 2 a 0. Já na chave H, a Coreia do Norte bateu o Usbequistão por 4 a 2 e Filipinas fez 2 a 0 no Iêmen.