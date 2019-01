Coreia do Sul e Catar avançam e duelam nas quartas da Copa da Ásia

As seleções da Coreia do Sul e do Catar vão se enfrentar nas quartas de final da Copa da Ásia, sexta-feira, em Abu Dabi. Nesta terça, as equipes avançaram de fase com triunfos complicados, sendo que os sul-coreanos precisaram da prorrogação para passar pelo Bahrein por 2 a 1, enquanto os catarianos bateram o Iraque por 1 a 0.

No Rashid Stadium, em Dubai, Kim Jin-Su marcou o seu primeiro gol com a camisa da Coreia do Sul nos acréscimos da etapa inicial da prorrogação, apenas alguns minutos após entrar em campo, depois de concluir de cabeça um cruzamento de Lee Yong, na segunda trave.

Lee Yong também havia participado do primeiro gol sul-coreano, tendo feito outro cruzamento, após receber passe de Song Heung-Min. O goleiro Sayed Shubbar Alawi fez corte parcial, mas Hwang Hee-Chan concluiu para as redes, aos 43 minutos de jogo.

O Bahrein, porém, conseguiu se tornar o primeiro time a marcar um gol na Coreia do Sul nesta edição da Copa da Ásia, aos 32 minutos da etapa final. No lance, Hong Chul espalmou a finalização de Mahdi Alhumaidan, mas Saad Alromaihi aproveitou o rebote. Mas antes mesmo da prorrogação, os bareinitas sofreram um baque, com o goleiro Alawi deixando o jogo lesionado, sendo substituído por Abdulkarim Fardan, que nunca havia disputado uma partida internacional.

Assim como a Coreia do Sul, o Catar não foi vazado na fase de grupos da Copa da Ásia. E conseguiu se manter assim no duelo com o Iraque, no Al Nahyan Stadium, em Abu Dabi. A equipe acertou a trave na etapa inicial com Abdelkarim Hassan. E o gol da vitória foi marcado por Bassam Al Rawi, em cobrança de falta, aos 17 minutos da etapa final.

Os outros três duelos das quartas de final da Copa da Ásia já estavam definidos e serão: Vietnã x Japão, China x Irã, ambos na quinta-feira, e Emirados Árabes Unidos x Austrália, na sexta.