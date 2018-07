Coreia do Sul fará treinamento rigoroso para preparar jogadores para Copa

MIAMI - O técnico da seleção da Coreia do Sul, Hong Myung-bo, alertou seus jogadores que eles enfrentarão uma condição de treinamento fisicamente exigente em Miami, a fim de ficar em forma para a Copa do Mundo depois de uma decepcionante derrota para a Tunísia em casa nesta semana.

Os sul-coreanos partiram para os Estados Unidos nesta sexta-feira para continuar os preparativos para a campanha no Brasil, onde enfrentarão a Rússia, em 17 de junho, a Argélia, dia 22, e a Bélgica, dia 26.

As expectativas sobre o time ficaram menores desde a derrota de 1 a 0 na quarta-feira, quando os africanos expuseram algumas fragilidades defensivas da equipe, e Hong disse que ainda há muito trabalho a se fazer. “Após nossa mais recente partida, foi estabelecido o que queremos conseguir com o treinamento”, disse ele no aeroporto de Incheon, nesta sexta-feira, segundo a agência de notícias Yonhap.

“Vamos tratar dos problemas com nossa organização. Para enfrentar os melhores jogadores do mundo, nossos jogadores também terão que trabalhar em suas jogadas físicas e melhorar suas habilidades individuais”, acrescentou. “Treinar em Miami será obviamente muito importante. Eu marquei alguns procedimentos físicos rigorosos. Também vamos trabalhar em agilidade e potência”.