Coreia do Sul fatura título nos Jogos Asiáticos e livra Son do serviço militar

Foi suado, mas a Coreia do Sul conquistou a medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Asiáticos, que estão sendo realizados na Indonésia. O triunfo por 2 a 1 sobre o Japão na prorrogação, neste sábado, foi bastante comemorado pelos jogadores no gramado do Estádio Pakanansari, mas especialmente celebrado por um deles em particular: o atacante Son Heung-min.

Titular do Tottenham e grande nome do futebol sul-coreano na atualidade, Son via nos Jogos Asiáticos sua última oportunidade de se livrar do serviço militar, obrigatório no país. Aos 26 anos, o jogador precisava liderar sua seleção ao título para ganhar a liberação.

Na Coreia do Sul, os homens precisam servir ao exército por dois anos, até que completem 27. Os jogadores de futebol, no entanto, podem ganhar uma liberação especial em caso de uma conquista expressiva com o país, estabelecida pelo governo como terminar entre os três primeiros colocados de uma Copa do Mundo ou Olimpíada ou conquistar os Jogos Asiáticos.

Como Son tem 26 anos e já estaria com 28 no próximo grande evento esportivo, a Olimpíada de Tóquio em 2020, esta era sua última chance. Se não levasse a Coreia ao título, o atacante teria que se afastar do futebol profissional por dois anos ou atuar pelo time do exército no país, o Sangju Sangmu. Por isso, o Tottenham liberou seu jogador para que atuasse na Indonésia.

E mesmo reforçada por um atleta do nível de Son em meio a equipes distante de terem força máxima, a Coreia teve muita dificuldade. Na decisão diante do Japão, o empate por 0 a 0 se manteve durante os 90 minutos. Na prorrogação, Lee Seungwoo abriu o placar aos três minutos.

Na segunda etapa, o time sul-coreano ainda marcou o segundo, com Hwang Lee Chan, e parecia ter garantido a conquista. A cinco minutos para o fim, no entanto, Ueda Ayse descontou e recolocou o Japão no jogo. Mas parou por aí. O apito final trouxe a comemoração para os jogadores da Coreia do Sul e o alívio para Son.