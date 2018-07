Coreia do Sul ganha da Austrália e avança em 1º na Copa da Ásia

No jogo mais aguardado da fase de grupos da Copa da Ásia, deu Coreia do Sul. Neste sábado, em Brisbane, os sul-coreanos venceram os donos da casa por 1 a 0, em confronto entre dois times que jogaram a Copa do Mundo do Brasil, a avançaram no primeiro lugar do Grupo A. A Austrália, que também já estava classificada, passou em segundo.

O único gol do jogo foi marcado aos 32 minutos, quando Keun-Ho Lee cruzou rasteiro e Jung-Hyub Lee marcou de carrinho. Foi a terceira vitória da Coreia do Sul, a terceira pelo placar mínimo. A campanha invicta, porém, coloca o time como um favoritos ao título, que não vem desde 1960.

Na próxima fase, a Coreia do Sul pega o segundo colocado do Grupo B, que deverá ser o vencedor do jogo entre Arábia Saudita e Usbequistão, que se enfrentam neste domingo, com vantagem árabe. A China está invicta, pega a Coreia do Norte, e deve avançar em primeiro para enfrentar a Austrália.

No outro jogo deste sábado, entre duas equipes já eliminadas, o Omã ganhou do Kuwait por 1 a 0, com gol marcado por Abdul Aziz Al Muqbali, o único do time no torneio. Em três participações, o Kuwait só não perdeu um jogo. A única vitória foi na estreia, em 2004.