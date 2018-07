A Bielo-Rússia não está classificada para o Mundial da África do Sul, mas mesmo assim conseguiu o triunfo, com um gol marcado por Sergey Kisliak, aos 8 minutos do segundo tempo.

A Coreia do Sul está no Grupo B da Copa do Mundo e fará a sua estreia contra a Grécia em 12 de junho. Depois, a equipe vai enfrentar a Argentina, no dia 17, e a Nigéria, no dia 22.