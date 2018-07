Coreia do Sul perde da Tunísia e zagueiro Hong Jeong-Ho se machuca

SEUL - A Coreia do Sul sofreu um golpe em seus preparativos para a Copa do Mundo nesta quarta-feira, quando a equipe perdeu em casa para a Tunísia por 1 x 0 e o zagueiro Hong Jeong-ho deixou o campo em uma maca.

O zagueiro do Augsburg, de 24 anos, que perdeu os Jogos Olímpicos de Londres-2012 por causa de uma fratura na perna, foi substituído aos 13 minutos depois de sofrer o que parecia ser uma lesão no tornozelo devido a uma disputa com o atacante Issam Jemaa.

As coisas foram de mal a pior para os anfitriões, uma vez que eles permitiram que Zouheir entrasse em sua defesa para marcar o único gol do jogo um minuto antes do intervalo, diante de 57.112 torcedores no estádio de Seul. Na primeira fase do Mundial, a Coreia do Sul enfrentará Rússia, Bélgica e Argélia pelo Grupo H.