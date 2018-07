Coreia do Sul perde do Catar e embola grupo das eliminatórias da Copa

O Irã se tornou na última segunda-feira - com a vitória sobre o Usbequistão por 2 a 0 - o terceiro país a se classificar para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia - os outros são os donos da casa e o Brasil -, e agora verá de camarote a intensa briga pela segunda vaga direta e pelo terceiro lugar, que levará para uma repescagem, de sua chave nas Eliminatórias Asiáticas. Nesta terça, o Grupo A ficou embolado a duas rodada para o final com a surpreendente derrota da Coreia do Sul para o Catar por 3 a 2, em Doha, e o empate da Síria com a China por 2 a 2.

Para sorte dos sul-coreanos, o revés fora de casa os manteve na segunda colocação com 13 pontos, um a mais que o Usbequistão. Se batesse o Catar, a Coreia do Sul garantiria nesta terça-feira, ao menos, um lugar na repescagem contra o terceiro colocado do Grupo B, que hoje seria a Austrália. Mas viu os catarianos, que sediarão o Mundial de 2022, ainda manterem um fio de esperança de classificação à Rússia - estão em quinto lugar, com sete pontos.

Em outro resultado que acabou beneficiando a Coreia do Sul, a Síria ficou no empate como mandante com a eliminada China e desperdiçou a chance de encostar no Usbequistão. Os sírios permanecem em quarto lugar com nove pontos, três a menos que os usbeques.

As duas últimas rodadas serão disputadas na próxima data Fifa - 31 de agosto e 5 de setembro. A Coreia do Sul terá jogos difíceis contra Irã, em casa, e depois Usbequistão, como visitante, para assegurar a vaga direta ao Mundial. Os usbeques, antes do confronto direto contra os sul-coreanos, terão pela frente a China fora de casa. Já a Síria terá o Catar como mandante e o Irã, em Teerã, para tentar se manter vivo na luta pela classificação à Rússia.