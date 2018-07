Coreia do Sul perde invencibilidade nas Eliminatórias

Sem contar com a estrela Ji-Sung Park, ex-Manchester United e hoje no QPR, a Coreia do Sul ficou em vantagem numérica aos 10 minutos do segundo tempo, quando Shojaei foi expulso. O Irã, porém, não se deixou abalar e, 20 minutos depois, abriu o placar, com Nekounam pegando rebote na área. Dali até o fim do jogo, muita pressão dos coreanos, em busca do empate, que não veio.

Também pelo Grupo A, o Usbequistão visitou o Catar em Doha e venceu por 1 a 0, num belo gol de Tursunov, batendo de virada após cruzamento da direita. O time usbeque está em terceiro da chave, com cinco pontos, enquanto Catar e Líbano têm quatro. Os dois primeiros se garantem na Copa.

No Grupo B a liderança, com 10 pontos, é do Japão, que folgou na rodada e perdeu amistoso com o Brasil por 4 a 0. Na briga pela segunda vaga, a Austrália conquistou um resultado importantíssimo ao vencer de virada o Iraque por 2 a 1, fora de casa (os iraquianos mandam suas partidas em Doha). Alaa Abdul Zahra abriu o placar aos 27, mas o time australiano buscou a virada pelo alto, com Cahill e Thompson, os dois de cabeça. Pela mesma chave, Omã venceu a Jordânia por 2 a 1.

Com esses resultados, o primeiro turno chega ao fim com a Austrália em segundo do Grupo B, com cinco pontos, igual a Omã, que fica atrás no saldo de gols. A Jordânia soma quatro pontos, enquanto o Iraque, de Zico, tem dois. A próxima rodada das Eliminatórias, última desse ano, acontece em 14 de novembro.