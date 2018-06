Coreia do Sul sofre nova baixa por lesão e perde meia do Dijon para Copa do Mundo

A seleção da Coreia do Sul sofreu uma baixa para a disputa da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, a equipe confirmou o corte do meia Kwon Chang-Hoon, que se lesionou no último fim de semana, durante compromisso da rodada final do Campeonato Francês.

As informações são de que Kwon Chang-Hoon, de 23 anos, rompeu o tendão de Aquiles durante duelo do Dijon. E o meia teve boa temporada pelo time francês, com 11 gols marcados.

A Associação de Futebol da Coreia confirmou o corte de Kwon Chang-Hoon, mas o técnico Shin Tae-Yong optou por não chamar um substituto para o jogador lesionado, apostando em Lee Chung-yong, do Crystal Palace, e em Moon Seon-Min, do Incheon United, para a função de meia-direita da seleção nacional.

A lesão de Kwon Chang-Hoon é o mais novo problema para o técnico sul-coreano na preparação para a Copa do Mundo. O treinador perdeu o defensor Kim Min-Jae e o meio-campista Yeom Ki-Hun na última semana por causa de lesões. Além disso, sua comissão monitora a situação do lateral-esquerdo Kim Jin-Su.

Na semana passada, o técnico Shin Tae-Yong divulgou uma lista preliminar de 28 nomes, que precisará ser reduzida para 23 até 4 de junho. "Eu sei que temos alguns jogadores lesionados, mas tenho grandes expectativas. Nosso país mostrou seu poder mesmo quando esteve em situação de dificuldade. Estou pronto para liderar os jogadores como capitão", disse o capitão Ki Sung-Yeung.

A Coreia do Sul vai se preparar para a nona Copa do Mundo consecutiva, fazendo amistosos contra Honduras, no dia 28, a Bósnia-Herzegovina, em 1º de junho, e Bolívia, no dia 7, além de um jogo-treino contra Senegal.

Semifinalista da Copa do Mundo de 2002, a Coreia do Sul chegará em São Petersburgo em 12 de junho. A equipe está no Grupo F da Copa e estreará contra a Suécia no dia 18. México e Alemanha são os outros adversários na chave.