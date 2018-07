Coreia do Sul tem uma baixa para a Copa

O jogador da Coreia do Sul, Tae-Hwi Kwak, é cortado devido a uma lesão que sofreu no amistoso contra a Bielorussia, disputado no último domingo, 30. O treinador da seleção,Jung-Moo Huh, decidiu substituir o atleta da equipe japonesa Kyoto Sanga.

Como o prazo de recuperação da lesão de Tae-Hwi Kwak é de no mínimo 1 mês, o treinador da seleção sul-coreana resolveu convocar Min-Soo Kang para seu lugar. A lista definitiva dos 23 convocados sairá amanhã.

A seleção ainda tem mais um amistoso marcado contra a Espanha. A Coreia do Sul está no Grupo B da Copa, junto com a Argentina Nigéria e Grécia, e esperam repetir a façanha de 2002, quando a seleção chegou à semi final da competição.