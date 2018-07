Coreia do Sul vence Japão em amistoso preparatório para Copa

Park surpreendeu a defesa japonesa aos seis minutos da partida com uma jogada individual na qual passou por três adversários antes de finalizar de pé direito na entrada da área.

Park Chu-young, que saiu do banco de reservas, ampliou nos acréscimos da partida, de pênalti, para sacramentar uma merecida vitória para os sul-coreanos diante de 57 mil espectadores em Saitama.

A Coreia do Sul enfrentará Grécia, Argentina e Nigéria no Grupo B do Mundial, enquanto o Japão está no Grupo E, ao lado de Camarões, Holanda e Dinamarca.

Em outro amistoso preparatório para o Mundial que colocou frente a frente dois arquirrivais, a Austrália bateu a Nova Zelândia por 2 x 1 em Melbourne.

A Nova Zelândia surpreendeu ao abrir o placar aos 16 minutos, com Chris Killen, mas a Austrália empatou com Dario Viosic, aos 12 do segundo tempo, e chegou à vitória com o gol de Brett Holamn, nos acréscimos.

Os australianos estão no Grupo D da Copa, ao lado de Alemanha, Sérvia e Gana. Já os neozelandeses enfrentarão Itália, Paraguai e Eslováquia no Grupo F.

A Copa do Mundo será disputada entre 11 de junho e 11 de julho deste ano.

