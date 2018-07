Coreia do Sul vence Japão por 2 a 0 em amistoso

A Coreia do Sul venceu o Japão por 2 a 0, nesta segunda-feira, em Saitama (JAP), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, que começa no próximo dia 11 de junho, na África do Sul.

Park Ji-Sung, do Manchester United, marcou o primeiro gol coreano logo aos seis minutos do primeiro tempo, enquanto Park Chu-Young, de pênalti, decretou o 2 a 0 já nos acréscimos do tempo normal.

A derrota dos japoneses foi a segunda seguida amargada pelo país em um amistoso disputado em casa. No último duelo diante dos seus torcedores, a seleção asiática caiu por 3 a 0 contra a Sérvia.

No Mundial, o Japão integrará o Grupo E, que também contará com Camarões, Holanda e Dinamarca. A estreia será contra os camaroneses, no dia 14 de junho. Já a Coreia estará no Grupo B, ao lado de Argentina, Grécia e Nigéria. O primeiro desafio dos coreanos na África do Sul será diante dos gregos, no dia 12 de junho.