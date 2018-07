Coreia, Japão, Irã e Austrália vencem pelas Eliminatórias; China ganha de 12 a 0

Em Camberra, a Austrália recebeu o Quirguistão e ganhou por 3 a 0, com gols de Jedinak, Cahill e Amirov (contra). Pelo mesmo Grupo B, o Tajiquistão fez 5 a 0 em Bangladesh, com quatro de Dzhalilov. Com 12 pontos em cinco jogos, os australianos seguem atrás da Jordânia, que tem 13 e folgou na rodada. Os dois times se enfrentam na última rodada. Na terça, a Austrália vai a Bangladesh.

Outro grupo parelho é o D. Jogando em casa, em Teerã, o Irã fez 3 a 1 no Turcomenistão e chegou aos 11 pontos, empatado com Omã. As duas equipes já fizeram cinco jogos e Omã folgou nessa rodada. Assim como no caso da Austrália, o Irã joga fora na terça, contra Guam, e deve decidir a vaga na próxima fase em casa, contra Omã, na última rodada.

Nessa fase das Eliminatórias, 40 times estão divididos em oito grupos. Avançam o campeão de cada chave, mais os quatro melhores segundos colocados. Também esses times se garantem na Copa da Ásia de 2019. Os demais segundos colocados e os terceiros lugares de cada grupo seguem na briga por vagas na Copa da Ásia.

Favorito no Grupo E, o Japão foi até Cingapura e ganhou por 3 a 0 dos donos da casa, com gols de Kanazaki, Honda e Yoshida. Com 13 pontos em cinco jogos, os japoneses passaram a Síria, que tem 12. O modelo é o mesmo dos outros grupos: os sírios folgaram na rodada e vão ao Japão na última rodada para brigar pelo primeiro lugar. Na terça, os japoneses visitam o Camboja, que nesta quinta levou 3 a 0 do Afeganistão.

Dos quatro "grandes" do futebol da Ásia, só a Coreia do Sul tem campanha 100%. Nesta quinta-feira, os sul-coreanos receberam Myanmar e ganharam por 4 a 0. Assim, chegaram aos 15 pontos, contra 10 do Kuwait, que folgou. Na terça, a Coreia do Sul joga em Laos, podendo garantir a classificação antecipada. Na última rodada, de qualquer forma, tem confronto direto contra o Kuwait.

O grande resultado do dia, entretanto, foi da China, não tomou conhecimento do "saco de pancadas" Butão e goleou por 12 a 0 em casa. Yang Xu fez quatro gols e foi o artilheiro do jogo. A goleada nem foi a pior levada por Butão nas Eliminatórias. O time, 180.º do ranking da Fifa, já tinha tomado 15 a 0 do Catar.

O Catar, aliás, também está invicto após cinco partidas, mas não jogou nesta rodada. O time lidera o Grupo C, com 15 pontos, contra 13 de Hong Kong e 10 da China. Nesta quinta, Hong Kong foi até as Maldivas e ganhou por 1 a 0, gol do brasileiro Paulinho Piracicaba, que defende um clube local e foi naturalizado.

Na terça, o Catar visita Butão e deve chegar a 18 pontos. Hong Kong e China fazem confronto decisivo em Hong Kong. Quem ganhar segue vivo. Depois, o Catar recebe Hong Kong e visita a China. Dos três, pelo menos um fica pelo caminho.