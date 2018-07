Corinthians, enfim, tem semana livre apenas para treinos

Após disputar 13 jogos em 41 dias, o Corinthians, enfim, tem uma semana livre sem jogos. Os jogadores ganharam folga na segunda-feira e voltam aos treinos nesta terça-feira à tarde. Até o jogo de domingo, contra o Figueirense, a ordem é dar descanso aos atletas e tentar recuperar os mais desgastados e machucados.

Tite espera contar com o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana para não precisar improvisar o zagueiro Yago no setor novamente. O jogador sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e a expectativa era que voltasse à equipe no domingo, na vitória por 2 a 0, sobre o Santos.

Arana chegou a treinar na última sexta-feira, mas voltou a sentir dores na coxa e acabou vetado pelo departamento médico. Como Uendel está com um edema na coxa esquerda, Tite teve de improvisar. O lateral deverá ficar pelo menos mais uma semana fora de combate.

Entre os jogadores mais desgastados do elenco que devem ser submetidos a uma carga reduzida de exercícios durante a semana estão Renato Augusto, Vagner Love, Elias e Jadson. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com cinco pontos de vantagem para o Atlético-MG, o segundo colocado (57 a 52).