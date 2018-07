Corinthians - 23 anos de jejum de títulos SÃO PAULO - O mais longo jejum de um dos considerados grandes times do Brasil chegou ao fim no dia 13 de setembro de 1977. A vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta botou fim a escrita de 23 anos sem títulos do Corinthians - o último havia sido no Campeonato Paulista do Quarto Centenário de São Paulo de 1954.