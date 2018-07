Corinthians abre 2ª fase da Sul-Americana no dia 28 de junho

Momentos depois de definir a tabela detalhada das oitavas de final da Libertadores, a Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e horários dos confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana. Com 16 confrontos, os jogos de ida acontecerão entre os dias 27 de junho e 6 de julho, com as partidas de volta realizadas entre 25 de julho e 9 de agosto.

Corinthians e Chapecoense serão os primeiros times a entrar em campo, dia 28 de junho. O time catarinense visita o Defensa Y Justicia na Argentina às 19h15 (de Brasília), e os paulistas pegam o Patriotas na Colômbia às 21h45. Na volta, a Chapecoense atua em 25 de julho às 19h15, em casa. Já o Corinthians recebe o adversário no dia seguinte, às 21h45.

Ponte Preta e Fluminense iniciam seus duelos no dia 29, ambos em casa. Os paulistas recebem o Sol de América às 19h15, mesmo adversário que reencontrarão dia 26 de julho no Paraguai, no mesmo horário. Já o time carioca recebe às 21h45 a Universidad Católica-EQU, que volta a enfrentar também em 26 de julho às 19h15.

Por conta dos muitos confrontos, a Sul-Americana prolongará as datas para as partidas de ida para a semana seguinte, na qual entrarão em ação os outros dois clubes brasileiros na disputa. O Flamengo viaja para encarar o Palestino, no Chile, em 5 de julho, às 21h45. No mesmo horário, mas no dia seguinte, o Sport recebe o Arsenal de Sarandi.

O Flamengo também será o último time a entrar em campo nesta segunda fase da Sul-Americana. A equipe carioca definirá seu confronto diante do Palestino somente no dia 9 de agosto, no Rio, às 21h45, também uma semana depois dos outros confrontos deste estágio. Já o Sport decide a classificação com o Arsenal no dia 27 de julho, às 19h15.

Confira datas e horários (de Brasília) dos confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana:

IDA:

27/6 - 21h45 - Fuerza Amarilla-EQU x Independiente Santa Fe

28/6 - 19h15 - Defensa Y Justicia-ARG x Chapecoense

28/6 - 19h45 - Ponte Preta x Sol de America-PAR

28/6 - 21h45 - Patriotas-COL x Corinthians

28/6 - 21h45 - Racing x Independiente Medellín

28/6 - 21h45 - Fluminense x Universidad Catolica-EQU

5/7 - 21h45 - Palestino-CHI x Flamengo

5/7 - 21h45 - Sport x Arsenal-ARG

11/7 - 19h15 - Huracán x Libertad

11/7 - 21h45 - Oriente Petrolero-BOL x Atlético Tucumán-ARG

11/7 - 21h45 - Cerro Porteño x Boston River-URU

12/7 - 19h15 - Bolívar x LDU

12/7 - 21h45 - Independiente x Deportes Iquique-CHI

12/7 - 21h45 - Nacional-PAR x Olimpia

13/7 - 19h15 - Nacional Potosí-BOL x Estudiantes

13/7 - 21h45 - Deportivo Cali x Junior Barranquilla

VOLTA:

25/7 - 19h15 - Chapecoense x Defensa Y Justicia-ARG

25/7 - 21h45 - Independiente Santa Fe x Fuerza Amarilla-EQU

26/7 - 19h15 - Sol de America-PAR x Ponte Preta

26/7 - 19h15 - Universidad Catolica-EQU x Fluminense

26/7 - 21h45 - Boston River-URU x Cerro Porteño

26/7 - 21h45 - Corinthians x Patriotas-COL

27/7 - 19h15 - Arsenal-ARG x Sport

27/7 - 21h45 - Independiente Medellín x Racing

1/8 - 19h15 - Libertad x Huracán

1/8 - 21h45 - Atlético Tucumán-ARG x Oriente Petrolero-BOL

2/8 - 19h15 - LDU x Bolívar

2/8 - 21h45 - Deportes Iquique-CHI x Independiente

2/8 - 21h45 - Olimpia x Nacional-PAR

3/8 - 19h15 - Estudiantes x Nacional Potosí-BOL

3/8 - 21h45 - Junior Barranquilla x Deportivo Cali

9/8 - 21h45 - Flamengo x Palestino-CHI