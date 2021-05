Corinthians abre as quartas de final do Paulistão com as atenções divididas

O Corinthians segue sua maratona e nesta terça-feira entrará em campo em um horário pouco comum para jogos durante a semana. O time receberá a Inter de Limeira, às 16h, na Neo Química Arena, no duelo que abre as quartas de final do Campeonato Paulista Sicredi 2021.

Os jogadores tiveram apenas um dia de treino preparatório para a partida. A única baixa continua sendo o volante Cantillo. Ficaram de fora da lista de relacionados, por opção do técnico Vagner Mancini, o volante Xavier e o atacante Rodrigo Varanda. A tendência é que o treinador mande força máxima a campo, mas escalará sua equipe também preocupado com outro confronto decisivo.

Na quinta-feira, o Corinthians visitará o Peñarol, no Uruguai, pela fase de grupos da Sul-Americana. Um tropeço pode custar a eliminação do torneio continental e prejuízo financeiro para o clube, que tem dívida quase bilionária.

Sem dinheiro para contratações, a estratégia de Mancini tem sido apostar na base. No domingo, na vitória por 2 a 1 dos reservas sobre o Novorizontino, o estreante Mandaca, de 19 anos marcou o gol da vitória.

“Não é uma semana fácil. Para terça (hoje), tenho uma equipe que descansou hoje (domingo). De terça para quinta não sei se terei a possibilidade de escalar os mesmos atletas. Temos de nos basear no que ocorrer, no cansaço do jogo. Talvez na quinta a equipe ideal não seja a de terça pelo cansaço, pela recuperação. Com calma, vamos viver um dia após o outro”, disse o treinador após a partida com o Novorizontino.

Mancini também sabe que dificilmente virão reforços. “Entramos numa fase decisiva do Paulista e da Sul-Americana. Trabalho com o elenco que tenho nas mãos. Reforço é sempre bem-vindo para o clube. Quando tivermos condições, certamente será feito (investimento). Nossa diretoria está atenta ao mercado e na hora certa isso vai acontecer.”

As quartas de final do Paulistão começam nesta terça-feira. Quem avança no primeiro duelo? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) May 11, 2021

O Corinthians avançou para as quartas de final com a segunda melhor campanha na primeira fase, com 25 pontos, atrás do São Paulo, que fez 27. A pontuação continuará sendo acumulada e serve como critério para definição do mando na final.

O treinador dividiu o elenco em dois para dar conta da maratona. A formação com os reservas tem dado visibilidade aos mais jovens, que aos poucos vão ganhando, espaço no time principal. Os zagueiros João Victor e Raul e o centroavante Cauê são alguns exemplos.

Mancini deve optar mais uma vez por uma formação com três zagueiros e manter o jovem centroavante isolado na frente. “Temos que manter os pés no chão, saber o que podemos fazer e somar as vitórias para seguimos brigando por títulos.”

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X INTER DE LIMEIRA

CORINTHIANS: Cássio; João Victor, Jemerson e Raul; Fagner, Ramiro, Gabriel e Lucas Piton; Luan; Otero e Cauê. Técnico: Vagner Mancini.

INTER DE LIMEIRA: Rafael Pin; Balardin, Thalisson Kelven, Léo Silva e Rafael Santos; Mardley, Igor Henrique e Pedro do Rio; Wellinton, Marcos Vinícius e Bruno Xavier. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO: Douglas Marques das Flores

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Neo Química Arena

NA TV: Globo, SporTV e Premiere.