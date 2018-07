Corinthians abre mão de jogadores 'encostados' e até Zizao pode sair

SÃO PAULO - O calendário do Corinthians para 2013 é extenso: Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Mesmo assim, o técnico Tite quer trabalhar com um elenco enxuto e alguns jogadores já estão deixando o campeão mundial. A ordem é reduzir o grupo e, ao mesmo tempo, abrir espaço para as novas contratações.

Com a chegada de Renato Augusto, o meia peruano Ramirez está negociando sua ida, por empréstimo, para a Ponte Preta. O Sport também demonstrou interesse pelo armador, preterido por Tite até para o Mundial, no qual o jovem Giovanni foi o escolhido pelo treinador.

Outro jogador encostado no grupo e que também está de saída para a Ponte é Chiquinho, que atuou apenas três vezes.

Na frente, apesar de o presidente Mário Gobbi garantir que não abrirá mão "dos grandes nomes" até o fim da Libertadores, Martínez deve retornar para o futebol argentino – Boca Juniors e Independiente lutam por seu futebol –, Adilson foi para o Ceará e até o chinês Zizao não está garantido. Isso pelo fato de o seu padrinho, Luis Paulo Rosenberg, estar se licenciando.

Aposta do departamento de marketing, o atacante não desperta o interesse do técnico Tite. As saídas abririam espaço para a chegada de Alexandre Pato, do Milan, e de "uma surpresa do mercado interno", de acordo com pessoa ligada ao futebol.

Na defesa, mais mudanças. O lateral-direito Weldinho foi autorizado a buscar um novo clube, o zagueiro Anderson Polga vai embora e Antônio Carlos será emprestado para ganhar experiência. O clube se vê bem servido para a direita e busca um zagueiro experiente: Gil ou Dedé.