Corinthians abre na internet venda de ingressos para os dois próximos jogos

SÃO PAULO - Quem não é associado do programa Fiel Torcedor pode comprar, pela internet, ingresso para os dois próximos jogos do Corinthians no Pacaembu. A venda acontece pelo site http://www.fieltorcedor.com.br/ingressos Para a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Luverdense-MT, que será disputada no próximo dia 28, o encerramento das vendas pela internet acontece às 23h59min de sábado.

Para o duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão, contra o Flamengo, que acontecerá na data de aniversário de 103 anos do Corinthians (1º de setembro), o encerramento das vendas pela internet acontece às 23h59min do próximo dia 28 (quarta-feira). Caso ainda sobrem ingressos, os bilhetes serão disponilizados nos pontos de venda. Os locais e horários, no entanto, ainda não foram divulgados.

CORINTHIANS X LUVERDENSE

Data: 28/08/2013 (quarta-feira)

Horário: 21h50

Local: Pacaembu

Encerramento da venda pela internet: 23/08/2013 às 23h59min

SETORES

Cadeira Laranja (R$ 70,00)

Numerada (R$ 100,00)

Setor VIP (R$ 180,00)

Tobogã Impar (R$ 30,00)

CORINTHIANS X FLAMENGO

Data: 01/09/2013 (domingo)

Horário: 16h

Local: Pacaembu

Encerramento da venda pela internet: 28/08/2013 às 23h59min

SETORES

Cadeira Laranja (R$ 70,00)

Numerada (R$ 100,00)

Setor VIP (R$ 180,00)

Portão 21 (R$ 30,00)