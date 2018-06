Corinthians abusa dos erros e perde para o São Bento na volta à Arena

Em um jogo que sobraram erros de passes e faltaram finalizações, o Corinthians perdeu para o São Bento por 1 a 0, em sua volta para casa, na estreia de Danilo na temporada, e mais uma vez apresentou erros que mostram que o técnico Fábio Carille terá muito trabalho pela frente.

No ritmo de carnaval, o Corinthians entrou em campo com a impressão de que nunca havia atuado junto. Faltava harmonia e evolução para o time de Carille e, em partes, por causa da mudança no time feita pelo treinador. A entrada de Marquinhos Gabriel no lugar de Clayson não surtiu o efeito esperado pelo comandante corintiano. Só piorou o time.

Sem conseguir trocar passes, devido ao excesso de erros com a bola no pé de seus meias, o Corinthians usou e abusou das jogadas individuais, que também não tiveram qualquer efeito. O São Bento foi à campo no 4-5-1, com três volantes de marcação, ao contrário do time da casa, que tinha uma formação ofensiva, mas sem criatividade.

Mais do que a evolução do meio para frente, algo que parece ser ainda mais problemático neste início de ano para o Corinthians é o sistema defensivo. Gabriel, mais uma vez, esteve sobrecarregado por ser o único volante do time. Na zaga, mesmo com a entrada de Henrique, mais experiente que Pedro Henrique, as falhas de posicionamento continuaram e foi assim que o São Bento abriu o placar. Aos 23, João Paulo aproveitou cobrança de escanteio, desviou de cabeça e marcou. Dos seis gols sofridos pelo Corinthians no Paulista, a metade foi em cruzamentos para a área.

No segundo tempo, Carille resolveu mexer no time para tentar criar algo novo que pudesse, pelo menos, fazer o time errar menos. Melhorou em partes. Clayson conseguiu abrir espaço na marcação e o time conseguiu ter mais a bola no pé. Então, um outro problema, esse já bem conhecido deu as caras: a falta de um finalizador.

A bola ficava rondando a área e ninguém conseguia arriscar um chute. Carille recorreu ao veterano Danilo. Aliás, sua entrada foi comemorada como um gol pelos torcedores. Mais do que o empate, o treinador - e os corintianos presentes na Arena - buscavam alguém para ocupar a dura missão de ser a referência do ataque. Mas mais um jogo se passa e o Corinthians decepciona sua torcida.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 1 SÃO BENTO

Gol: João Paulo, aos 23 do 1º tempo.

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel (Danilo), Marquinhos Gabriel (Clayson), Rodriguinho, Jadson (Camacho) e Romero; Júnior Dutra. Técnico: Fábio Carille.

São Bento: Rodrigo Viana; Régis Souza, João Paulo (Rogério), Luizão e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Diego Felipe, Celsinho (Léo Itaperuna), Maicon Souza e Lucas Crispim; Anderson Cavalo (Lucas Farias). Técnico: Paulo Roberto Santos.

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza.

Amarelos: Maicon Souza, Júnior Dutra, Henal, Marcelo Cordeiro e Lucas Farias.

Público: 14.493 pagantes. (R$ 603.122,90.)

Local: Arena Corinthians.