Corinthians abusado

E não é que deu a louca no Corinthians?! Para um time que largou a temporada como sério candidato a coadjuvante em tudo, já tem na sacola o título paulista e foi dormir líder do Brasileiro, com um empate e três vitórias consecutivas. E com direito a triunfo sem reparos, diante do Santos: 2 a 0, fora um gol anulado com controvérsias.

O clássico paulista teve ritmo agradável no primeiro tempo, apesar das poucas oportunidades de gol criadas por ambos os lados. O Santos começou melhor, teve mais posse de bola, sem que soubesse o que fazer com isso. O Corinthians soltou-se na segunda parte, empurrou o rival para o campo dele, avançou, incomodou e marcou, com Pedro Henrique; mas a arbitragem viu ação irregular de Romero. O paraguaio, em seguida, fez o primeiro que valeu. Jô, em excelente fase, definiu, com outro gol.

Cravar que o Corinthians será campeão é precipitação tola. Muita coisa vai rolar até dezembro e há tendência a mudanças bruscas na tabela. Mas é indesmentível que, a cada rodada, cumpre com seriedade a estratégia proposta por Fábio Carille; por isso, se impõe. No Santos, está acesa a luz amarela.

Falar o quê? Caro leitor, o cronista está acostumado a brincar com palavras; é nosso ofício. Mas há momentos em que fica difícil escolher substantivos e adjetivos que definam o Real Madrid com exatidão e justiça. Pois, por mais precisos e preciosos que sejam, ainda ficará a sensação de que se revelam aquém de beleza, magia, amplitude, imensidão do clube espanhol, o maior vencedor da história do futebol. Ele tem troféus de tudo quanto é tipo, tamanho e qualidade, conquistados em casa, fora, na Espanha, no mundo.

E acrescentou ao vastíssimo acervo a copa europeia de clubes, quase tão cobiçada quanto a do Mundial de seleções. Pela 12.ª vez! Recorde disparado, inimaginável, inalcançável. Com o requinte de crueldade de lascar 4 a 1 na Juventus.

O que se viu em Cardiff foi outra exibição impecável de uma orquestra formada só por virtuoses, sob a regência de Zinedine Zidane, raro caso de craque dos gramados que se mostra genial também no banco de reservas. E, vá lá, com o primeiro solista Cristiano Ronaldo. O português é bestial, desequilibra quando tudo parece complicado, como no momento em que estava 1 a 1.

O Real teve alguma dificuldade no primeiro tempo, diante da defesa menos vazada na competição (só três gols até ontem, em 12 partidas). Na segunda parte, se impôs com a autoridade dos gigantes. Fez a Juve encolher-se, desgovernar-se com dois gols em poucos minutos. O quarto foi o golpe de misericórdia. Marcelo, Casemiro (com um lindo gol), Modric, Kroos, Benzema – difícil achar um que tenha jogado pouco. O Real enche os olhos. E, cá entre nós, dá inveja, uma dor de cotovelo...

Tricolor na parada. O São Paulo deixou boa impressão nas vitórias por 2 a 0 sobre Avaí e Palmeiras, ambas em casa. Os seis pontos serviram para refazer ânimos de atletas e de Rogério Ceni, após sequência de desclassificações e dúvidas no ar. Muito bem. Agora, vem teste importante, no duelo com a Ponte Preta, em Campinas. Chance de mostrar que a rapaziada tricolor não cumprirá papel de figurante na Série A.

O São Paulo tem apenas o Brasileiro como compromisso no calendário até o fim do ano, e Ceni conta com tempo de sobra para aprimorar estratégias de jogo. Houve evolução nas partidas anteriores. Por que não ter otimismo? Com moderação...

Tensão no Allianz. Palmeiras e Atlético-MG passaram na Copa do Brasil, mas não curtem paz integral. Ambos têm acumulado tropeços no Brasileiro – o campeão perdeu duas, os mineiros somam um empate e duas derrotas. A temperatura vai subir hoje no antigo Parque Antártica.