Corinthians aceita esperar Rafinha até o meio do ano

SÃO PAULO - O Corinthians aceita esperar até maio para contratar Rafinha, lateral-direito do Bayern de Munique, após a disputa da Liga dos Campeões da Europa. O jogador de 28 anos tem contrato com o clube alemão até a metade de 2014, quando se encerra a temporada europeia. "É uma possibilidade", disse o diretor de futebol corintiano, Roberto de Andrade.

Mas esta não é uma negociação fácil. Primeiro, porque o Corinthians teria de alinhavar um acordo com o jogador e as partes já teriam de assinar um pré-contrato em janeiro, garantindo, assim, que Rafinha não acerte com nenhum outro clube. O problema virou que Rafinha é titular e está valorizado no Bayern desde a chegada do treinador Pep Guardiola nesta temporada. O diretor esportivo do clube de Munique, Matthias Sammer, declarou na semana passada à revista alemã Kicker que a renovação de contrato do lateral brasileiro, segundo ele, é "evidente".

O Corinthians tenta elaborar uma boa proposta para que o jogador volte a jogar no Brasil. Nem que isso só aconteça no segundo semestre, quando acabaria o vínculo com o Bayern. Como o time está fora da Libertadores, a diretoria corintiana não vê problemas de iniciar a temporada com Edenílson, que seria titular no Campeonato Paulista. Outro jogador que poderia brigar pela posição é Diego Macedo. Nenhum dos dois, no entanto, tem como ponto forte a marcação.

A posição de lateral-direito virou um problema ainda maior para o Corinthians após a aposentadoria de Alessandro no final da temporada. Por isso, o clube decidiu contratar um jogador para a posição. E o nome de Rafinha foi aprovado pelo técnico Mano Menezes, que assume como substituto de Tite no dia 3 de janeiro.