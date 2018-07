Corinthians aceita oferta do Tottenham por Paulinho

Atualizado às 17h12

BELO HORIZONTE - O volante Paulinho está de saída do Corinthians. O clube paulista recebeu uma proposta do Tottenham pelo jogador, que defende a seleção brasileira na Copa das Confederações, e aceitou a oferta de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 58 milhões), exatamente o valor da multa contratual. Assim, apenas detalhes impedem a oficialização da sua saída do time.

O Corinthians não quer se pronunciar oficialmente sobre a saída de Paulinho, ainda mais que o jogador está envolvido na disputa da Copa das Confederações, mas os dirigentes admitem que a saída de Paulinho é apenas uma questão de tempo. "Está encaminhado e tudo indica que vai haver um desfecho da negociação", disse Edu Gaspar, gerente de futebol do Corinthians.

Outras fontes ouvidas pela reportagem confirmaram a negociação e revelaram que Paulinho vai assinar um contrato por quatro anos com o Tottenham. O volante, apesar de estar na seleção, já sabe da negociação e pode até se pronunciar neste sábado, quando o Brasil vai enfrentar a Itália, na Fonte Nova, em Salvador, pela terceira rodada do Grupo A da Copa das Confederações - Paulinho, contundido, não vai entrar em campo.

Após a disputa do torneio, que serve como ensaio para a Copa do Mundo de 2014, Paulinho conversará com a sua família antes de assinar o contrato com o Tottenham, que venceu a concorrência de outros clubes para contratá-lo. Inter de Milão e Shakhtar Donetsk também manifestaram interesse na contratação do volante, mas foi o Tottenham que apresentou a melhor oferta pelo volante corintiano.

Além de Paulinho e do Corinthians, o Audax-SP, detentor de 50% dos direitos econômicos do jogador, também tem conhecimento da proposta e deu o seu aval para a venda do volante ao Tottenham. Assim, apenas a definição de detalhes burocráticos e a assinatura do contrato entre as partes impedem a oficialização do negócio.

Paulinho, de 24 anos, chegou ao Corinthians em 2010 e tem contrato com o clube até 2015. O volante é um dos principais jogadores do elenco comandado por Tite e já disputou 167 partidas pelo time, com 34 gols marcados. No clube, ele faturou os títulos do Campeonato Brasileiro (2011), da Copa Libertadores (2012), do Mundial de Clubes (2012) e do Campeonato Paulista (2013).