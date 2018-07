Corinthians acerta a venda de Rodriguinho para time do Egito

Rodriguinho não joga mais pelo Corinthians. O clube acertou neste sábado a venda do meia para o Pyramids, do Egito, por US$ 6 milhões (cerca de R$ 22,6 milhões) e restam apenas alguns detalhes burocráticos e a realização de exames médicos para o acordo ser selado e ele assinar um contrato válido por três temporadas. O jogador já não deve mais participar dos treinamentos da equipe paulista e o time egípcio já confirmou o acerto em sua página no Twitter.

Embora esteja com o acordo muito bem encaminhado, Rodriguinho pediu para enfrentar o São Paulo e se despedir da equipe no clássico. O Corinthians ficará com metade do valor, cerca de R$ 11, 3 milhões. O Capivariano detém 40% do valor e o América-MG receberá 10%.

Rodriguinho chegou ao Corinthians em outubro de 2013 e se despede do clube com 174 jogos e 35 gols marcados. O Pyramids é o mesmo time que contratou recentemente o atacante Keno, do Palmeiras, por US$ 10 milhões (R$ 37,8 milhões) e o técnico Alberto Valentim, que estava no Botafogo.

Com a saída do meia, o técnico Osmar Loss perdeu mais um titular. Anteriormente, o zagueiro Balbuena, o lateral-esquerdo Sidcley e o volante Maycon já tinham sido negociados.