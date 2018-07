Corinthians acerta com atacante Gilsinho

SÃO PAULO - O Corinthians espera anunciar na próxima semana a contratação do atacante Gilsinho, de 27 anos. Depois de passar por clubes do interior de São Paulo, como Paulista, Marília e Ituano, e jogar quatro anos no Júbilo Iwata, do Japão, o atleta foi confirmado pelo clube neste sábado.

Gilsinho tem características parecidas as de Willian, jogando como atacante de velocidade pelas laterais do campo. O jogador de 1,69 m de altura e 70 kg de peso é o terceiro reforço confirmado pelo Corinthians. O clube já havia acertado com o zagueiro Felipe (Bragantino) e o meia Vítor Júnior (Atlético-GO).

QUASE LÁ

O meia argentino Montillo é outro que está praticamente certo no Corinthians. Segundo o jornal Lance!, o clube acertou alguns pontos importantes com jogador, restando apenas negociar com o Cruzeiro. No entanto, o valor pedido pela equipe mineira, cerca de R$ 36 milhões, é considerado alto pelo clube paulista. São Paulo e Flamengo também querem o jogador, mas as negociações não caminham tão bem.