Corinthians acerta com patrocinador master até final de 2014

SÃO PAULO - O Corinthians, enfim, tem um novo patrocinador master de camisa. O clube confirmou na tarde desta segunda-feira um acordo com a Caixa Econômica Federal. O vínculo vai até dezembro de 2014. O anuncío oficial será na manhã desta terça-feira (20), no Museu do Futebol. Os valores não foram divulgados.

O uniforme com o novo patrocinador já será usado no clássico de sábado com o Santos pelo Campeonato Brasileiro. A Caixa Econômica Federal estampará seu logotipo no Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. O banco estatal será o principal patrocinador de camisa do clube, como exige as normas da Fifa.

O Corinthians estava desde abril sem um patrocinador principal e desde então mantinha acordos pontuais. Nas semifinais e finais da Libertadores, por exemplo, a Iveco patrocinou a equipe.

Dentro do clube, havia uma pressão enorme sobre o departamento de marketing para fechar um bom contrato. A diretoria, por sua vez, alegava que aguardava por um acordo mais longo e duradouro. A última opção seria fechar um acordo pontual somente para os dois últimos jogos do Brasileirão e os dois jogos no Mundial de Clubes.

O Corinthians tem outros patrocínios de camisa, como a Fisk e a TIM. Mas eles não podem ser estampados na camisa durante o Mundial de Clubes porque o regulamento da Fifa permite que apenas uma marca (a principal) seja exibida. Agora o espaço pertence a Caixa Econômica Federal.