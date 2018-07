Corinthians acerta com Renê Júnior e Júnior Dutra para 2018

O Corinthians acertou nesta terça-feira as contratações do volante Renê Júnior e do atacante Júnior Dutra. Ambos passarão por exames médicos até quinta-feira e, aprovados, assinarão contrato para defender o clube na próxima temporada. Renê assinará um vínculo válido por três anos enquanto o atacante firmará um contrato de duas temporadas.

+ Balbuena curte férias e espera por reforços em seu retorno ao Corinthians

+ Com gramado da Arena em reforma, Corinthians vai jogar no Pacaembu em janeiro

Ambos chegam ao clube sem custos, já que seus contratos com Bahia e Avaí, respectivamente, se encerram no dia 31 de dezembro deste ano. As negociações estavam bem encaminhadas antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro e os últimos ajustes foram feitos em reuniões ocorridas nesta terça-feira. Renê Júnior é um sonho antigo do Corinthians, que já havia tentado sua contratação no passado, quando ele estava na China, mas as conversas não foram adiante.

O bom relacionamento do empresário de Renê, Fernando Garcia,com a diretoria do Corinthians, ajudou bastante no acerto. Após fazer o último jogo pelo Bahia, no domingo, o volante já admitia que seria uma honra atuar no clube paulista, mas se esquivava sobre um possível acerto.

Júnior Dutra se encaixa no perfil pedido por Fábio Carille. Centroavante, experiente (29 anos), e que pode ficar como reserva imediato de Jô ou até atuar ao lado dele. A negociação com o atacante foi turbulenta. O clube chegou a desistir do negócio por causa da postura do empresário do atleta, mas abriu conversas com a família de Júnior e as coisas voltaram a evoluir.

Um fato curioso envolvendo o atacante é que ele foi até o Japão acompanhar o Mundial de Clubes de 2012, quando o Corinthians derrotou o Chelsea por 1 a 0. Uma foto dele com amigos circulou na rede.

Nesta terça-feira, porém, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, chegou a afirmar que as negociações com o atacante estavam novamente encerradas. Após Renê Júnior e Júnior Dutra, o Corinthians corre atrás de um lateral-esquerdo, um meia e um zagueiro.