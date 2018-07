Corinthians acerta contratação de volante do Sampaio Corrêa

O Corinthians acertou nesta segunda-feira a contratação do volante Jonas, do Sampaio Corrêa. O jogador de 23 anos foi um dos destaques da equipe do Maranhão na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro adquiriu 50% dos direitos econômicos do volante – a outra metade é de um grupo de investidores. Jonas assinará contrato de quatro anos com o Corinthians.

Antes de defender Sampaio Corrêa, o jogador passou por Piauí e Comercial-PI. No Corinthians, ele chega para compor o elenco e será mais opção para Tite, que já conta com os volantes Elias, Bruno Henrique e Ralf, além de Cristian, do Fenerbahce, da Turquia, que também deve ser anunciado como reforço em breve.

O Flamengo também demonstrou interesse em contratar Jonas, mas a proposta do Corinthians foi maior e a possibilidade de atuar em partidas da Libertadores pesou na decisão do jogador e dos investidores.

MALCOM

Segundo o jornal inglês Daily Express, o Chelsea estuda oferecer 20 milhões de libras (aproximadamente R$ 80 milhões) pelo atacante Malcom, de 17 anos. De acordo com o jornal, Arsenal, Manchester United e Barcelona também estariam interessados no garoto. O Corinthians é dono de apenas 30% dos direitos do atleta, que está com a seleção brasileira sub-20 na Granja Comary se preparando para Sul-Americano, que será realizado em janeiro.