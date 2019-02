Corinthians acerta contratação do meia Régis, do Bahia

O meia Régis está bem perto de se tornar jogador do Corinthians. O jogador de 26 anos chegou a um acordo com a diretoria e será submetido a exames médicos antes de assinar contrato de empréstimo com preço fixado para 50% dos direitos federativos. Ele tem contrato com o Bahia até o final de 2020. A informação foi publicada inicialmente pelo Globoesporte e confirmada pelo Estado.

Fábio Carille vinha observando o jogador desde o ano passado. O técnico levou o jogador para o Al-Wehda, da Árabia Saudita, mas o atleta não conseguiu atuar por problemas na documentação. Em sua primeira passagem clube paulista, o treinador já havia indicado a contratação de Régis. O meia é um jogador versátil para o meio-campo e deve brigar por vaga com Jadson, Sornoza, Mateus Vital e Ángelo Araos.

Revelado pelo São Paulo, o jogador atuou no Paulista de Jundiaí, América-RN, Chapecoense, Sport e Palmeiras. Os grandes momentos de sua carreira foram vividos no Bahia, entre 2016 e 2018. Em 2017, foi artilheiro e craque da Copa do Nordeste, torneio conquistado pelo Bahia.

Se aprovado nos exames médicos, Régis será o 12º contratação para 2019. Antes dele, já chegaram o zagueiro Manoel, o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Richard e Júnior Urso, os meias Ramiro e Sornoza e os atacantes Vagner Love, Boselli, Gustavo Silva e André Luis. O uruguaio Bruno Méndez passou por avaliações médicas e deve ser anunciado oficialmente em breve.