Corinthians acerta contratação do técnico Tiago Nunes e aguarda liberação do Athletico-PR

O Corinthians acertou na manhã desta terça-feira a contratação do técnico Tiago Nunes, que ainda mantém vínculo com o Athlético-PR. O treinador deve substituir Fábio Carille, demitido após a derrota para o Flamengo por 4 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador de 39 anos vai informar o time paranaense de sua saída ainda nesta tarde. Resta definir se o Tiago Nunes vai se apresentar imediatamente ou se assumirá o time do Corinthians apenas no final da temporada.

O contrato de um ano ainda não foi assinado, mas o profissional já disse “sim” ao presidente Andrés Sanchez. A intenção do time paulista é tê-lo no comando o mais rapidamente possível. O Corinthians não gostaria de esperar a temporada acabar. Após oito rodadas sem vencer, o time corre risco de ficar da Libertadores do ano que vem. Hoje, o time não estaria classificado.

Tiago Nunes é uma das revelações da função neste ano e se tornou um dos mais valorizados da nova geração. Ele levou o Athetico ao título da Copa do Brasil, superando o Internacional e garantindo o time na próxima Libertadores. Ele vai usar esse argumento para deixar o Paraná antes do fim da disputa nacional.

O Athletico realizou uma reunião para tentar a renovação de contrato com Tiago Nunes na última segunda-feira. O clube ofereceu um contrato até 2021, período maior do que foi oferecido pelo Corinthians, mas com um reajuste salarial dentro da realidade do clube. O salário oferecido pelo Corinthians é maior.

O Corinthians aceitou que o treinador formasse sua própria comissão técnica, de quatro a cinco profissionais. Ele teria pedido a Andrés para tocar a reformulação no elenco e no departamento de futebol a fim de se apresentar algumas definições tomadas. O presidente corintiano não abre mão de cortes no elenco. Seu salário não foi revelado. Estima-se que esteja perto dos R$ 500 mil por mês.