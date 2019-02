Corinthians acerta contratação do zagueiro uruguaio Bruno Méndez

O Corinthians chegou a um acordo com o Montevideo Wanderers pela contratação do zagueiro Bruno Méndez, de 19 anos. A informação foi confirmada pelo Twitter do clube uruguaio na tarde desta terça-feira. "Existe um princípio de acordo entre Montevideo Wanderers e Corinthians para que Bruno Méndez seja transferido. Restam detalhes para completar a transação", publicou o clube.

O Corinthians só deve confirmar oficialmente a negociação após a realização dos exames médicos. O jogador deverá se apresentar após a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20, que está sendo disputado na cidade de Rancagua, no Chile, até o dia 13. O clube brasileiro pagará cerca de R$ 11 milhões ao clube uruguaio para contratar o defensor, que deverá assinar contrato de cinco anos, o . O Corinthians ficará com 85% dos direitos econômicos; o Wanderers, 15%.

Bruno Méndez é capitão da seleção uruguaia sub-20 e já defendeu a equipe principal em amistosos contra França e Brasil. O defensor será o 11º reforço do time para 2019. Antes dele, chegaram o zagueiro Manoel, o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Júnior Urso, Ramiro e Richard, o meia Sornoza e os atacantes André Luis, Boselli, Gustavo Silva e Vagner Love. O time ainda tenta repatriar o lateral Guilherme Arana.