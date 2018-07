Corinthians acerta detalhes de pré-temporada nos EUA

O Corinthians deve anunciar em breve que fará sua pré-temporada de 2015 em Orlando, nos Estados Unidos. O gerente de futebol Edu Gaspar viaja domingo para inspecionar instalações e campos de treinamento. A ideia é participar de um torneio quadrangular na segunda quinzena de janeiro ao lado de dois times alemães (o Colônia e o Bayer Leverkusen) e o Fluminense.

“Existe essa possibilidade de irmos para os Estados Unidos em janeiro. Está bem caminhado, mas não fechamos”, afirmou Edu Gaspar. Segundo ele, a mudança do calendário – o Campeonato Paulista só começará em fevereiro – abriu a possibilidade de o time realizar a pré-temporada fora do País. O Campeonato Brasileiro termina dia 7 de dezembro e a reapresentação do elenco deve ser marcada para a 7 de janeiro.

O departamento de marketing do clube participou da negociação com uma empresa que é parceira do Orlando City. Essa empresa também intermediou a excursão que o São Paulo fez pelos Estados Unidos durante a Copa do Mundo.

O ex-lateral-esquerdo Sylvinho, que é auxiliar-técnico, deverá comandar o time na pré-temporada, como afirmou o presidente Mário Gobbi. “Independentemente se vier alguém ou o Mano continuar, o planejamento está sendo feito”, disse Gaspar. Segundo Gobbi, o próximo presidente vai definir o novo técnico depois das eleições, em fevereiro.