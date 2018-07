Corinthians acerta detalhes para vender destaque da Copinha

O Corinthians está muito próximo de acertar a venda do meia Matheus Cassini para o Palermo, da Itália. O garoto de 19 anos ainda nem atuou pelo time principal, entretanto foi um dos destaques da equipe na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. O acordo depende apenas de detalhes para ser sacramentado.

O valor total da negociação deve ficar em torno de R$ 3 milhões. O Corinthians é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta e deve ficar com cerca de R$ 2,3 milhões. Os empresários do atletas acertam os últimos detalhes do contrato para fechar negócio e confirmar oficialmente o acordo.

A ideia do time alvinegro é aproveitar o dinheiro para pagar parte dos direitos de imagem que estão atrasados com alguns jogadores. Elias admitiu que tem atletas com dez meses de direitos atrasados.

Cassini está sendo contratado pelo Palermo para substituir o argentino Paulo Dybala, que está de partida para a Juventus. O garoto, após disputar a Copinha, foi promovido para o time principal do Corinthians, mas não chegou a ser aproveitado pelo técnico Tite.