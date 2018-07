Corinthians acerta empréstimo de goleiro e volante para o Sport

Figura constante no banco de reservas do Corinthians no Brasileirão do ano passado, mas pouco utilizado pelo técnico Mano Menezes, o volante Guilherme Andrade foi emprestado pela equipe paulista e vai disputar o Campeonato Pernambucano e a Série A pelo Sport. Ele estava no Parque São Jorge desde meados de 2012, depois de se destacar pela Ponte Preta.

Para o Sport também foi Danilo Fernandes, terceiro goleiro da equipe na temporada passada - Walter era o reserva direto de Cássio. Formado no "Terrão", Danilo chegou a ser titular em 2013, quando Cássio se machucou, mas não jogou nenhuma vez na temporada passada. Sem contrato com o Corinthians, assinou com os pernambucanos por dois anos.

"O Danilo chega para brigar pela posição. É um goleiro de talento e que também já vislumbra um futuro no clube nos próximos anos. Já o Guilherme, se encaixa exatamente no perfil de jogador que procuramos. É um volante que tem facilidade para jogar e também pode atuar em diversas partes do campo", disse o executivo de futebol do Sport, Nei Pandolfo.