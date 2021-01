Corinthians acerta empréstimo do meia equatoriano Sornoza para clube do México

O Corinthians acertou na noite de terça-feira um novo empréstimo para o meia equatoriano Junior Sornoza, que não faz parte dos planos do técnico Vagner Mancini. O jogador defenderá o Tijuana, do México, em 2021, depois que o contrato com a LDU, do Equador, onde estava emprestado, acabou no final do ano passado e não foi renovado.

Por meio de suas redes sociais, Sornoza divulgou na noite de terça-feira que estava indo para o México, onde vai se juntar ao Tijuana. Deve assinar o contrato nesta quarta. As negociações já estavam adiantadas desde a última segunda, mas ainda faltava entrar em acordo com o Corinthians. O jogador iria se juntar ao elenco em São Paulo, mas a proposta dos mexicanos apareceu antes que diretoria e comissão técnica se juntassem para definir o seu futuro.

Leia Também Roberto de Andrade e Alessandro Nunes projetam títulos para o Corinthians em 2021

O Corinthians aceitou emprestar o meia por um ano, com valor de compra fixado. O desejo da diretoria alvinegra era vender Sornoza, mas ele tem um preço considerado alto para o mercado latino, de US$ 5 milhões (R$ 26,3 milhões na cotação atual). O equatoriano tem contrato com o Corinthians até o final de 2022.

Primeiro jogador do Equador a vestir a camisa corintiana, ele disputou 50 partidas, fez um gol e deu 11 assistências em sua única temporada pelo clube, em 2019. Participou da conquista do título do Campeonato Paulista.

Aos 26 anos (completará 27 no final deste mês), Sornoza fez 31 jogos oficiais pela LDU, marcou quatro gols e deu oito assistências em 2020. Mas o clube de Quito não teve dinheiro para garantir a permanência do jogador.