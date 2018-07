Corinthians acerta o empréstimo do atacante Luidy para o Ceará em 2018

Luidy passará mais uma temporada sem atuar pelo Corinthians. Nesta sexta-feira, o atacante de 21 anos foi anunciado como novo reforço do Ceará. A negociação foi por empréstimo e será válida por um ano. "Mais um reforço acaba de assinar contrato com o Ceará para o ano de 2018. Trata-se do atacante Luidy, de 21 anos, que chega ao Ceará por empréstimo", informou o clube recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro.

Contratado do CRB, Luidy chegou ao Corinthians no início de 2017, mas não teve oportunidades com o técnico Fábio Carille. Acabou, assim, emprestado ao Figueirense, clube onde rivalizou com o próprio Ceará durante a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em seu novo clube, Luidy terá grande disputa para ser titular. Após garantir o acesso, o Ceará tem anunciado uma série de contratações para o sistema ofensivo como Douglas Coutinho, ex-Atlético Paranaense, e Felipe Azevedo, ex-Ponte Preta.

Já o Corinthians segue ajustando o elenco para 2018. Ainda nesta sexta-feira, o clube oficializou o empréstimo do volante Marciel para a Ponte Preta. O meia Marlone também está próximo de ser confirmado pelo Sport.