Corinthians acerta parceria e terá 'Os Simpsons' na torcida

O mais novo reforço do Corinthians para o restante da temporada 2014 é ... Homer Simpson. Numa ação de marketing já adotada por times como Barcelona e Chelsea, o clube paulista e o canal norte-americano Fox fecharam uma parceria para o licenciamento de produtos. O acordo é inédito no Brasil.

O Corinthians poderá comercializar produtos com os personagens de uma das séries de animação mais bem-sucedida do mundo. Criada por Matt Groening, o primeiro capítulo da divertida família Simpsons foi exibido em 1989. O acordo da parceria foi divulgado nesta segunda-feira.

"A grande vantagem deste acordo é que além de gerar uma nova receita para o clube, nos coloca em evidência em esfera mundial contribuindo para o posicionamento de internacionalização da marca Corinthians", afirmou Alexandre Ferreira, Gerente de Marketing do Corinthians.

O Zenit, da Rússia, clube do brasileiro Hulk, também acertou uma parceria com a Fox. O fato deu-se no fim do ano passado. O personagem Bart Simpson, inclusive, aparece com o uniforme do time em uma imagem divulgada pela emissora.

Em maio deste ano, o personagem Homer Simpson fez uma visita ao CT do Corinthians e chegou a invadir a coletiva do meia Petros. A ação estava ligada à promoção de um desenho da 25.ª temporada O episódio, exibido em março nos Estados Unidos, traz imagens da Arena Corinthians, palco da abertura do Mundial.