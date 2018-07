Corinthians acerta novo patrocínio e confirma meta de R$ 60 milhões

O Corinthians apresentou nesta sexta-feira sua camisa oficial com um novo patrocinador. A empresa Winner Play, um portal de palpites e bolões, acertou um contrato de três anos, até dezembro de 2018, mas sem divulgar os valores. A estimativa é que, com todos os patrocínios, o clube vai ganhar cerca de R$ 60 milhões.

"É um contrato de três anos que nos favorece financeiramente pelo que estou ouvindo essa semana. O Corinthians vai ter a camisa mais valiosa do mercado do futebol brasileiro", afirmou Gustavo Herbetta, vice-presidente de marketing do Corinthians, lembrando que o clube vai estrear o novo uniforme no domingo, contra o XV de Piracicaba.

Quem não aparece no uniforme é a empresa Klar, que estampou sua marca na camisa no fim do ano passado. "Aquele momento que fizemos uma ação pontual, deixei claro que não tínhamos definido de que forma seria a parceria. O presidente deixou claro em relação àquelas negociações. Estamos esperando outras definições para saber como trabalharemos com a Klar. Ela esteve presente na pré-temporada, com placas no CT. Apareceu nas placas dos jogos. Existem alguns contratos sendo discutidos, mas está indefinido como vamos trabalhar com a Klar", disse.

A próxima missão do dirigente é acertar a renovação de contrato com a Caixa, que paga cerca de R$ 30 milhões por ano ao clube. "Nosso contrato com a Caixa vence em 26 de fevereiro e já fomos chamados para renegociar. Estamos tratando, mas ainda não tem nada definido", conclui Herbetta.