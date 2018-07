Corinthians acerta renovação de patrocínio com Caixa até dezembro

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato de patrocínio com o Corinthians por mais uma temporada. O clube receberá R$ 30 milhões até o fim do ano, mesmo valor do acordo anterior, para estampar o logotipo do banco no uniforme.

A renovação do contrato de patrocínio foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Apesar de o Corinthians não ter conseguido nem a correção do índice da inflação no valor do acordo, o clube continua com o maior patrocínio de camisa do Brasil. A parceria entre o time alvinegro e o banco começou em novembro de 2012 e prevê bonificações em caso de conquista dos títulos do Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial.

As negociações para a renovação do contrato se arrastaram por vários meses e só foram concluídas depois da troca da presidência do banco. A Caixa é a maior patrocinadora do futebol brasileiro e estampa a sua marca na camisa de 15 clubes das Séries A, B e C. A grande maioria dos contratos termina após os campeonatos estaduais, e o banco ainda não definiu se vai renovar todos os acordos vigentes, reduzir ou ampliar as cotas de patrocínio. Em 2014, os clubes receberam R$ 112 milhões da Caixa.

Novo diretor de Marketing do Corinthians, Marcelo Pereira Passos tenta agora acertar os patrocínios para a manga da camisa e o ombro. Os espaços estão vagos desde as saídas de Fisk e CarSystem.