Corinthians renova contratos de Cássio e Lucca

O Corinthians acertou nesta terça-feira a renovação dos contratos de dois titulares da equipe nesta temporada. O goleiro Cássio e o atacante Lucca assinaram novos vínculos com o clube, agora válidos até dezembro e julho de 2019, respectivamente.

Cássio, ídolo do time, tinha contrato até 2018 e por pouco não foi negociado no início deste ano, quando esteve perto de ir para o Besiktas, da Turquia. Mas o goleiro ficou e ratificou sua condição de líder, ainda mais depois das diversas perdas no elenco para esta temporada, após o título brasileiro de 2015.

O jogador ganhou status de ídolo corintiano depois que teve participação crucial nas conquistas dos títulos da Libertadores e do Mundial, ambos conquistados em 2012. Em 2016, no entanto, vem sofrendo com a oscilação da equipe e recebeu críticas de alguns torcedores.

Já Lucca ganhou a posição de titular neste ano, justamente após a saída de diversos titulares, e tinha contrato de empréstimo só até este mês. Após longa negociação, o atacante teve parte dos direitos adquiridos pelo Corinthians, ganhou aumento e renovou contrato por mais três temporadas.

Apesar de já terem atravessado bons momentos, tanto Cássio quanto Lucca vêm sendo questionados ao lado de todo o time do Corinthians. A equipe se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, neste domingo, em Itaquera.