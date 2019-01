Corinthians acerta venda do lateral Moisés para o Bahia

O Corinthians acertou nesta segunda-feira a venda do lateral-esquerdo Moisés para o Bahia. O jogador disputou a última temporada pelo Botafogo, mas se reapresentou e chegou a treinar com o elenco corintiano neste início de temporada.

No entanto, estava fora dos planos de Fábio Carille e viajou a Salvador para assinar contrato por três temporadas. O Bahia comprou 30% dos direitos econômicos do jogador por R$ 1,5 milhão. O Corinthians ainda fica com 40% - os outros 30% estão divididos entre o empresário e o próprio jogador.

Será a segunda passagem de Moisés pelo time tricolor baiano. Logo que chegou ao Corinthians, em 2016, foi emprestado por uma temporada ao Bahia. Ele retornou ao clube paulista em 2017 e atuou em 18 partidas - não marcou nenhum gol.

Na temporada passada foi titular do Botafogo, que tentou renovar o contrato de empréstimo. Como tinha mercado, o Corinthians optou por aguardar novas oportunidades e sacramentou o negócio nesta segunda-feira.

O Corinthians espera agora definir as situações dos meias Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto. O primeiro rescindiu contrato de empréstimo com o Al-Nasr, dos Emirados Árabes, no domingo, e está na mira de Fluminense, Atlético-MG e Grêmio.

Giovanni Augusto retornou do Vasco, mas ainda tem futuro incerto. A direção do Corinthians definiu apenas que ele não seguirá no elenco. "A ideia é emprestar ele novamente. Já está definido. Estamos aguardando uma possibilidade que agrade ao clube e a ele", comentou Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians.