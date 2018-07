Corinthians aciona MP por medo de jogo com o Vasco em São Januário

A CBF confirmou nesta segunda-feira que o jogo do Corinthians contra o Vasco, dia 19, será em São Januário e a decisão deixou a diretoria do time paulista bastante preocupada com violência. Por isso, o presidente Roberto de Andrade deve ter uma conversa com o Ministério Público para assegurar segurança.

A preocupação é pelo fato das organizadas dos dois clubes terem uma rivalidade muito grande e nos últimos dias começou a circular na internet algumas ameaças aos corintianos que seriam de vascaínos.

“O confronto entre Vasco e Corinthians sempre é de risco. São torcidas rivais e São Januário para chegar não é seguro. Todas as vezes que jogamos lá são dois ou três vidros quebrados”, disse o presidente corintiano, em entrevista à Rádio Globo.

Com os resultados da rodada, o Corinthians precisa de apenas dois pontos para ser campeão. Ou seja, uma vitória diante do Vasco e a taça está garantida. Inicialmente, o jogo estava marcado para o Maracanã, mas o local foi alterado porque o estádio será usado para um show.

Em relação as ameaças na internet, o dirigente acredita que elas podem fazer com que os ânimos fiquem ainda mais aflorados para a partida.

“Não sabemos até que ponto essas ameaças são bravatas ou verdade. Cabe à polícia do Rio. Estamos procurando entrar em contato com o Ministério Público para que tome toda a precaução para a segurança de todos os corintianos que vão”, completou o dirigente.